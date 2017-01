Rosenfeld Die Einwohnerzahl wächst

Bickelsberg verfügt laut Rauch derzeit über einen Bauplatz im Eigentum der Stadt, ein Bauplatz ist reserviert. Aus seiner Sicht ist die Fortführung des Bebauungsplans "Brünnle" dringend erforderlich: Für den Bauabschnitt II bestehe eine Warteliste mit fünf Kaufanträgen.

Der Bickelsberger Ortsvorsteher dankte allen, die sich im vergangenen Jahr in die Dorfgemeinschaft eingebracht haben. Dem Baugesuch der Firma Jetter auf Erweiterung der Gewerbehalle, Neubau einer Abstellhalle und von vier Doppelgaragen sowie der Erweiterung des Betriebshofs stimmte der Bickelsberger Ortschaftsrats einstimmig zu. Günter Rauch wies noch darauf hin, dass im Zuge der Flurbereinigung die Sanierungsarbeiten an den Feldwegen in Kürze beginnen. Die Baustellenfahrzeuge seien bereits vor Ort.