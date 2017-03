Rosenfeld Die Blume steht ganz im Mittelpunkt

Ein Boule-Turnier veranstaltet der Arbeitskreis Freizeit und Kultur am 15. Juni auf der Boule-Bahn im Rosen- und Skulpturengarten. Beginn ist um 10 Uhr.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe steht der Rosenmarkt, der am 25. Juni ab 11 Uhr in der Altstadt stattfindet. An mehr als 150 Verkaufsständen wird, so die Stadtverwaltung und der Arbeitskreis Freizeit und Kultur, bis 18 Uhr alles rund um die Rosen geboten. Zu haben sind unter anderem Rosenpflanzen, Gartenzubehör, Keramik, Schmuck, Kunst und Kunsthandwerk, Blumen, Gestecke, Textilien, Düfte, Kerzen und Kulinarisches. An diesem Tag haben die Geschäfte der Kernstadt nachmittags geöffnet. Auch die Vereine beteiligen sich, ebenso die Gastronomiebetriebe. Die Brauerei Lehner lädt zu einer zünftigen Hockete ein.

Ein Jazz-Frühschoppenkonzert veranstaltet der Verein zur Förderung Rosenfelds am 9. Juli ab 11 Uhr im Rosen- und Skulpturengarten. Die Veranstaltungsreihe wird abgerundet von einem gemütlichen Altstadtabend, zu dem der Arbeitskreis Freizeit und Kultur sowie der Fremdenverkehrsverein für 5. August auf den Wilhelm-Sülzle-Platz einladen. Beginn ist dort um 17 Uhr.