Rosenfeld Die Bälle fliegen hoch und tief

Rosenfeld-Täbingen (may). Das alljährliche Sportfest des SV Täbingen ist am Samstag und Sonntag, 1. und 2.Juli, auf dem Sportgelände. Am Samstag startet es um 16 Uhr mit dem 23. Elfmeterturnier, einem der traditionsreichsten Turnieren dieser Art in der Region. Zahlreiche Mannschaften werden sich wieder dem Wettbewerb stellen und versuchen, sich den Sieg zu sichern. Dabei gibt es einen Herren- sowie einen Damenwettbewerb. Eine Mannschaft besteht aus fünf, maximal sechs Spielern. Auf den Sieger wartet ein Preisgeld. Im Anschluss sorgt ein DJ im bewirteten Festzelt für Unterhaltung.