Rosenfeld Deutsche und Franzosen treffen sich auf halber Strecke

Die Anreise erfolgte in Privatautos. Am Abend trafen sich die Rosenfelder mit ihren französischen Freunden im Hotel zu einem gemeinsamen Abendessen.

Am Tag darauf wurden die interessante Stadt Metz und die Kathedrale in zwei Etappen zu Fuß mit einer Stadtführerin erkundet. Zwischendurch gab es zur Stärkung ein Mittagessen und am Spätnachmittag noch Zeit zur freien Verfügung.

Obwohl das Wetter sehr kühl war und es abends zu regnen begann, zogen nach dem Essen nochmals einige Unternehmungslustige los, um die Stadt bei Nacht zu erleben.