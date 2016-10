Rosenfeld Der offene Treff hat vorerst Pause

Doch dann musste die Notbremse gezogen werden. Fazit von Zizelmann: "Es scheint, als ob es keinen Bedarf gibt." Auch sei es immer mühsamer gewesen, ehrenamtliche Verantwortliche zu finden. Bemühungen, über die Vereine witere Jugendliche anzusprechen, hätten nichts gebracht. Also wurde "eine Pause eingelegt", wie es der Pfarrer formuliert.

Etliche Cliquen, so Zizelmann, träfen sich in Bau­wagen, andere Jugendliche seien in Vereinen und der Feuerwehr engagiert. Der Pfarrer vermutet auch, dass der Trend zum Ganztagsbetrieb in den Schulen das Zeitbudget der Jugendlichen zusätzlich schmälert. Ein anderer Faktor sind für ihn die Smartphones – sehr beliebt bei Jugendlichen, aber Zeitfresser. Schließlich könnte aus Zizelmanns Sicht auch ein Generationswechsel eine Rolle spielen.

Indes steht der Jugendraum mit Bar, Tischkicker und Küche nach dem Aus für den offenen Jugendtreff nicht leer: Er wird laut Zizelmann rege genutzt, etwa vom Jugendkreis und von Konfirmanden.

Gruppen könnten dort zusammenkommen, und auch einen neuen offenen Jugendtreff hält Zizelmann für möglich: "Ortschaftsrat und Kirchengemeinderat halten die Ohren offen; das Dorf dürfte Bescheid wissen." Anfragen würden gerne entgegen genommen, versichert der Pfarrer. Er könnte sich vorstellen, dort wieder Veranstaltungen zu organisieren und so jugendliche Besucher zum Besuch des Jugendraums zu animieren.