Rosenfeld Der Männerchor untermalt das ganze Jahr über zahlreiche Anlässe

Der Vorsitzende Norbert Schmidt erinnerte kurz an die verschiedenen Termine. Insgesamt absolvierten die Sänger im vergangenen Jahr 57 Proben und Veranstaltungen, darunter auch fünf Beerdigungen.

Gerhard Benz trug seinen ersten Bericht als Schriftführer vor. Die Sänger traten beim 25-Jahr-Jubiläum der Leidringer Pizzeria, beim Sängerabend in Rotenzimmern, beim Fest zum 50-jährigen Bestehen der Trachtengruppe und beim Adventskonzert in Isingen auf. Außerdem halfen einige der Sänger bei der Bewirtung der Teilnehmer des Radtags. Musikalisch umrahmte der Chor wieder den Volkstrauertag und die Seniorenfeier. Ein voller Erfolg war Anfang Januar das Theaterwochenende in der Kleiner-Heuberg-Halle. Chorleiter Peter Bantle bedankte sich bei den Sängern für den guten Probenbesuch und die Zuverlässigkeit und bei Kathrin Kopp für die Begleitung am Piano. Er sprach davon, dass das Publikum von den aus dem Radio bekannten Stücken begeistert sei und die Auftritte immer sehr gut ankämen.

Für regelmäßigen Probenbesuch erhielten folgende Sänger ein Geschenk: Jörg Schultheiß, Norbert Schmidt, Herbert Keck, Rudolf Deutschle, Georg Schneider, Walter Roth, Gerhard Benz, Herbert Kopf, Walter Rauch, Kurt Schatz, Hans Hiener, Hartmut Binder und Georg Schneider (Buchbergstraße). Ortsvorsteher Horst Lehmann betonte, dass der Liederkranz den Ort musikalisch repräsentiere, und dankte für die Teilnahme am Volkstrauertag und an der Seniorenfeier.