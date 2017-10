Rosenfeld Der Geschmack von Freiheit und Mut

Zur Einführung ins Thema stellten sechs Mitglieder der Jugendgruppe eine Talkshow nach und sollten beschreiben, wann sie sich frei fühlen. "Für mich ist Freiheit, beim Extremsport den Adrenalinkick zu spüren", sagt der Extremsportler auf dem Podium. "Mir bedeutet Freiheit, einen geregelten Tagesablauf haben zu können", sagt der Jesus-Freak in der Runde. Ein waghalsiger Extremsportler spürt dann Freiheit, wenn es bei seiner sportlichen Aktivität richtig gefährlich wird. Ein Freak hat ein großes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur. Dass es für ihn Freiheit sein soll, immer gleichen Tagesabläufen zu folgen, klingt zunächst einmal widersprüchlich – ihm ist es aber wichtig, etwa an jedem Wochentag die passenden Socken anzuziehen.

Ein anderes Verständnis von Freiheit hat die Kleptomanin in der Runde, die sich dann frei fühlt, wenn sie bei ihren Diebestouren immer neu die Grenzen des Machbaren auslotet. Der ehrgeizige Geschäftsmann sieht seine Freiheit hingegen darin, Macht zu besitzen, andere zu manipulieren, um seinen Reichtum und seinen Einfluss weiter auszubauen. Mit der Natur und den anderen Menschen in Einklang zu leben ist die Freiheitsdefinition einer esoterischen Öko-Dame auf der Talkshow-Bühne.

Als Prediger zum Thema des Abends hatte der Jugendkreis Jörg Gaiser, Jugendreferent beim Evangelischen Jugendwerk Balingen und Sulz, eingeladen. Er erzählte von einem Ausflug zum Fallschirmspringen mit ein paar Freunden. Sie seien in das Flugzeug gestiegen, oben in der Luft sei dann aber allen ein wenig Angst in die Glieder gekrochen. Es wurde diskutiert, ob sie jetzt wirklich springen sollen. Einige entschieden sich dafür und kamen wohlbehalten unten an, andere entschlossen sich dagegen. Nach dem Sprung schwärmten die Mutigen von dem Erlebnis, die anderen konnten nur danebenstehen.