Rosenfeld Der Countdown läuft bis zur Schau

Rosenfeld. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für den Ausbau beider Straßenstücke an die Firma Gebrüder Bantle aus Bösingen für ihr Angebot in Höhe von 137 592 Euro erteilt. Sie erledigt den Straßenbau und den Einbau der Beleuchtung.

Wie Bauamtsleiter Bernhard Müller ausführte, bestehen die westliche Siemensstraße und die Maybachstraße bisher aus 4,50 Meter breitem Bitukies.

Nun ist geplant, die Siemensstraße auf 135 Metern laufender Länge vom bisherigen Bauende bis zum westlichen Ende des Grundstücks der Naturenergie Kleiner Heuberg neu zu asphaltieren.