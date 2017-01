Rosenfeld Der Beruf im Freien macht ihm Spaß

Rosenfeld-Isingen. Sander stammt aus Göppingen und hat an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg studiert. In Bayern absolvierte er bis Ende 2016 einen einjährigen Anwärterdienst für den Forstdienst und war an verschiedenen Standorten tätig. Seit 1. Januar ist er Nachfolger von Benjamin Schuldt und leitet das Forstrevier, das sich von Heiligenzimmern über Isingen und die Kernstadt bis nach Bickelsberg und Brittheim erstreckt. Ursprünglich sollte Marc Berleth Schuldts Amt antreten, doch aus forstorganisatorischen Gründen, so Christian Beck, Leiter des Bereichs Balingen im Kreisforstamt, wurde Berleth in Hechingen eingesetzt. Nach einer neuen Stellenausschreibung fiel die Auswahl auf Sander, der in Vöhringen wohnt.

Das Revier ist laut Beck zum einen durch den Rosenfelder Stadtwald geprägt, der seit Jahrzehnten naturgemäß bewirtschaftet wird, und zum anderen durch zahlreiche Waldflächen in Privateigentum. "Das sind auch mal acht Meter breite und 300 Meter lange Parzellen", so Sander. Diese Zersplitterung sei der alten württembergischen Realteilung geschuldet.

Insofern habe es sich, so Beck gut getroffen, dass Lukas Sander zum 31. Dezember seinen Forstdienst in Bayern beendete und zum 1. Januar ans Forstrevier Heiligenzimmern wechselte.