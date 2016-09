Rosenfeld Den Glauben neu entdecken

Der Glaubenskurs richtet sich an Suchende, Zweifler und Neugierige. Während zehn Wochen beschäftigen sich die Teilnehmer mit Themen wie "Wer ist Jesus?", "Was kann mir Gewissheit im Glauben geben?" oder "Wie führt uns Gott?". Nach einem gemeinsamen Abendessen führt ein Vortrag in das Thema ein. Interessierte können sich unter Telefon 07428/9 38 18 44 anmelden oder am ersten Abend vorbeischauen.

Weitere Informationen: www.rosenfeld- evangelisch.de