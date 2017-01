Rosenfeld "Defizite bestehen nach wie vor"

So sahen sich Gambach und sein Stellvertreter Wilhelm Müller bei einer Mitgliederversammlung im November 2008 gezwungen, die Notbremse zu ziehen und die Auflösung des Vereins anzukündigen. "Als Rentner wollte ich nicht den aktiven Unternehmern sagen, was zu tun sei", erinnert sich Gambach heute. Die Auflösung erfolgte dann Ende April 2009 nach 24 Jahren Vereinsgeschichte. Zum Schluss hatte der HGV noch 47 Mitglieder – ohne die großen Unternehmen, die laut Gambach nie Interesse an einer Mitgliedschaft und Mitarbeit gezeigt hatten.

Arbeitsplätze bei den großen Unternehmen gebe es viele, so Gambach heute. Er vermisst aber Engagement für eine gute Infrastruktur: "Im Wohnungsbau geht nichts", bemängelt er. Es ließen sich auch so gut wie keine neuen Betriebe im Kernstadtbereich nieder – im Vergleich zu umliegenden Städten und Gemeinden. Defizite gebe es in Rosenfeld nicht nur im Einzelhandel, sondern auch bei der Gastronomie.

"Anscheinend braucht man diese Struktur nicht mehr", meint der Ex-HGV-Vorsitzende zu den neuen Veranstaltungen der Gewerbetreibenden in Rosenfeld unter den Titeln "West-Fest" und "Rosenfeld live", die in den vergangenen Jahren Anklang gefunden haben und ohne Verein von einem Team um Eberhard Kipp organisiert worden sind.