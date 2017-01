Rosenfeld Das sind nicht unsere westlichen Werte

Deshalb hier eine Beschreibung des Islam in wenigen Sätzen: Der Islam trennt nicht zwischen Politik und Religion. Er ist nur zu einem kleinen Teil Religion. Der überwiegende Teil des Islam ist eine demokratiefeindliche, frauen- und menschenverachtende, totalitäre, politische Ideologie, deren einziges Ziel darin besteht, die nichtislamischen Teile der Welt zu unterwerfen.

Die Gesetzgebung des Islam ist die Scharia. Ihr hat jeder Muslim zu folgen. Allerdings ist die Scharia weder mit unseren westlichen Werten, noch mit unserem Grundgesetz kompatibel. Islam ist und bleibt Islam, und zwar so lange, bis er sich reformiert und genau wie die westliche Welt Staat und Religion strikt voneinander trennt. Bis dahin verfolgt er weiterhin oben genanntes Ziel.

Dass der Islam und somit auch der Koran eben doch etwas mit Terror zu tun hat, zeigt anschaulich die Geschichte. Nichtmuslimische Länder wurden während der letzten 1400 Jahre mit Gewalt islamisiert. Herr Cetin mag, wie viele andere Muslime auch, ein gläubiger und friedliebender Mensch sein. Aber die Ideologie, der er folgt, indem er "streng nach islamischem Recht" lebt, darf in Deutschland keinen Platz haben. Wenn wir unsere Werte und unsere Freiheit behalten wollen, müssen wir dem Islam ganz klar seine Grenzen aufzeigen. Das muss in diesem Fall auch heißen, dass Herr Cetin in Deutschland aus tierschutzrechtlichen Gründen auf geschächtetes Fleisch zu verzichten hat. Was im Übrigen laut Koran für Muslime in nichtmuslimischen Ländern kein Problem darstellt. Möchte er das nicht, hat er immer noch die Freiheit, in ein muslimisches Land überzusiedeln.