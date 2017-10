Rosenfeld Das Reformations-Gedenkjahr geht in die letzte Runde

Der "Elfte Elfte" ist auch Start der närrischen "fünften Jahreszeit". So hängen die Heiligenzimmerner Harzklumpen an diesem Tag den Narrenkasten auf. In diesen können die Bürger Zettel mit allerlei lustigen Vorkommnissen einwerfen. An diesem Tag wird auch der Narrenfahrplan für die Heiligenzimmerner Zunft veröffentlicht.

Zum Frauenfrühstück am Samstag, 18. November, 8.45 Uhr, im Bürgerhaus Bickelsberg lädt der Trägerkreis Offene Abende ein. Der Shantychor der Marinekameradschaft Ebingen präsentiert an diesem Tag ab 20 Uhr in der Festhalle Rosenfeld Matrosenlieder.

Gedenkfeiern sind am Volkstrauertag, Sonntag, 19. November, auf den Friedhöfen der Stadt.

Der TSV Brittheim lädt am Sonntag, 19. November, ab 11 Uhr zur Schlachtplatte ins Bürgerhaus ein.

Ein Gottesdienst mit Deutscher Messe findet am Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November, ab 19 Uhr in der Allerheiligenkirche Brittheim statt.

Ihr Jahreskonzert gibt die Stadtkapelle Rosenfeld am Samstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr, in der Festhalle.