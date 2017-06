Rosenfeld Das Publikum hat die Wahl

Die Musiker mit ihrem Dirigenten Stefan Bisinger wollen den Gästen einen vergnüglichen Abend bereiten. Mit dieser Hitparade mit den beliebtesten Titeln der aktiven Musiker will der Verein einen Einblick in das Repertoire geben. Die Zuhörer dürfen an diesem Abend den Gewinnertitel wählen.

Die Stimmzettel mit Musikstücken sind im Ort verteilt worden, damit die Heiligenzimmerner Gäste sich einen Überblick über das Repertoire der Aktiven machen können. Unter den Besuchern verlost der Verein viele Preise, welche ortsansässige Firmen gespendet haben.

Der Eintritt ist frei. Für Bewirtung ist gesorgt.