Rosenfeld Das neue Auto dient nicht nur der eigenen Abteilung

Abteilungskommandant Christoph Huber stellte das Fahrzeug vor, das über einen Rettungssatz, einen Stromerzeuger, einen Lichtmast und einen Wassertank mit 1600 Litern Fassungsvermögen verfügt. In den vergangenen Jahren habe es insgesamt 40 Termine gegeben, die sich um die Neubeschaffung gedreht hätten. Das bisherige LF 8, das seit Herbst 1989 im Dienst war, sei nun abgelöst. Gelobt wurde die gute Zusammenarbeit mit der Firma Rosenbauer, wo einige Kameraden das Fahrzeug im März in Luckenwalde nahe Berlin abholten. Christoph Huber würdigte die Anschaffung des HLF 10: Es sei ein Feuerwehrauto für alle Bürger und nicht nur für die Feuerwehr.

Ein guter Tag sei dies für Rosenfeld, so Bürgermeister Thomas Miller bei der Übergabe des 358 000 Euro teuren Fahrzeugs. Unterstützt wurde die Beschaffung mit einem Landeszuschuss von 90 000 Euro. Um bei seinen Dankesworten nicht jemanden zu vergessen, hatte sich Günter Kopf, Gesamtkommandant der Rosenfelder Feuerwehr, extra ein Plakat angelegt. Er lobte vor allem Jakob Lohrmann, der dem Beschaffungsteam vorstand. Als Maskottchen übergab der Kommandant einen Drachen an die Kollegen in Heiligenzimmern.

Die Glückwünsche des Feuerwehr-Kreisverbands überbrachte dessen Vorsitzender Wolfgang Jetter. Er lobte auch im Namen des Ersten Landesbeamten Matthias Frankenberg die umfangreiche Vorerbeit der Kameraden für die Planung der Neubeschaffung. "Das Fahrzeug passt in das Gesamtkonzept der Rosenfelder Wehr", so der Verbandsvorsitzende.