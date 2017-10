Rosenfeld Das meiste Geld im Etat ist schon weg

Die bisher nicht benötigten Haushaltsmittel werden in die Rücklagen wandern, da im künftigen Doppik-System (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) keine Haushaltsreste mehr gebildet werden. Der künftige Finanzhaushalt, der die Stelle des Vermögenshaushalts einnimmt, wird 2018 laut Bühler ein weitaus höheres Volumen haben, da die ganzen nicht erledigten Projekte wieder auftauchen. Ein Beispiel ist die Täbinger Bergstraße; auf eine Ausschreibung ging kein Angebot ein. Das, so Bühler, sei der derzeitigen Baukonjunktur geschuldet: "Die Firmen und Ingenieurbüros sind ausgebucht."

"Wir wissen nicht, wie sich die Steuereinnahmen weiter entwickeln", so der Kämmerer. Dieser Trend setze sich vom Bund über die Länder und Kreise bis in die Städte und Gemeinden fort. Gleichzeitig hofft er, dass noch möglichst lange die Gelder sprudeln. Denn Rosenfeld müsse noch einige Großprojekte stemmen wie den Umbau des Schulzentrums oder der Hallen in Isingen und Täbingen.