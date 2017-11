Rosenfeld Das Kabel kommt mit

Laut Ausschreibung soll die dann beauftragte Firma nicht nur Straßen und Wege bauen, sondern auch 345 laufende Meter Rohrverband für Breitbandkabel und 18 Hausanschlüsse.

Damit wird die Konzeption des Landkreises auch im Rosenfelder Stadtteil umgesetzt, zu jedem Gebäude ein Glasfaserkabel zu legen.

Auch die Fertigstellung der Erschließung des Baugebiets Hinter dem Dorf in Leidringen kann nun weitergehen. Parallel zu Brünnle in Bickelsberg hat die Stadtverwaltung die Arbeiten ausgeschrieben. In Leidringen sind im Rahmen der Arbeiten neben dem Straßenbau samt Fahrbahnen, Wegen und Randsteinen auch 390 Meter Rohrverband für das Breitbandnetz und 20 Hausanschlüsse vorgesehen.