Rosenfeld Das Ganztagsangebot läuft jetzt rund

Rosenfeld. Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, neben der Organisation des Vormittags-Unterrichts auch die Mittagspause mit Ausgabe des Essens und Betreuung sowie die Angebote am Nachmittag zu managen: "Da muss geklärt werden, wer sich wann wo aufhält." Hilfreich ist, dass nur sieben Kinder nach Hause zum Mittagessen gehen und die übrigen Ganztagsschüler in der Schule bleiben. Elbers weiß auch die Betreuer und Lehrkräfte hinter sich: "Das Personal ist super." So seien dieselben Personen, die Aufsicht beim Mittagessen führen, auch bei den Angeboten in der Pause dabei.

Die Frage der Räume im Rosenfelder Schulgebäude ist nach dem Einzug der Gemeinschaftsschulklassen jetzt geklärt. Hausaufgabenbetreuung und Gruppenangebote sind eingerichtet und werden laut Elbers gut angenommen.

Auch die rund 50 Mädchen und Jungen, die an der Ganztagsschule teilnehmen, sind nach Angaben des Rektors zufrieden: "Die Kinder nehmen es gut an." Von Seiten der Eltern habe es keine Beschwerden gegeben. In diesem Schuljahr hatte das Kollegium der Iselin-Schule gleich zwei Aufgaben: den "normalen" Schuljahresbeginn und den Start des Ganztagsangebots. Das alles ist laut Elbers gut gemeistert worden. Nun rechnet er damit, dass sich noch mehr Eltern entschließen, ihr Kind ganztags in die Schule zu schicken.