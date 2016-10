Rosenfeld Damit jeder ruhig schlafen kann

Rosenfeld-Heiligenzimmern. Die Eröffnungsworte kamen im vollbesetzten Pfarrheim von Diakon Franz Haueisen. Wilfried Neusch ist Geschäftsführer beim katholischen Verein für soziale Dienste SKM, welcher auf mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter bauen kann.

Die Grundidee des SKM sei, dass ein Ehrenamtlicher sich um einen Hilfsbedürftigen kümmere. Oft melde sich das soziale Umfeld eines Hilfsbedürftigen, damit eine rechtliche Betreuung eingerichtet werde.

"Schnell kann man in so eine Situation geraten", so Wilfried Neusch, wobei oft Unfall, Krankheit oder eine Behinderung Gründe sein könnten. "80 Prozent der Menschen haben nichts geregelt", so der Vereinsgeschäftsführer, somit greife die Regelung des Staats. Gebe es keine Betreuungsverfügung, so richte ein Notar eine Betreuung nach einem festgelegten Verfahren ein und suche im persönlichen Umfeld des Betroffenen eine verantwortliche Person. Ab 2018 übernehme das Amtsgericht diese Aufgabe vom örtlichen Notar. Diesen festgelegten Verfahren könne aber jeder ab 18 Jahren entgehen und eine Betreuungsverfügung erstellen, wobei geregelt werde, wer die Betreuung übernehmen solle oder wer sie nicht übernehmen solle. Weiterhin könnten weitere Details niedergeschrieben werden.