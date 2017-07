Rosenfeld Dachstuhl und Turm sind schadhaft

Ferner ist der Kircheninnenraum von Schädlingen befallen. Daher ist spätestens bis 2019 eine Begasung des Kirchenraums notwendig. In zwei Abschnitten wurden bisher an der Pfarrkirche etliche Fenster saniert. An der Südseite sind noch zwei Fenster im alten Zustand. Weiterhin stehen am Kirchturm Arbeiten an Läutanlage, Treppenaufstieg, Naturstein und Putz an.

In der Summe werden voraussichtlich Kosten von 1,2 Millionen Euro entstehen. Darin ist aber die von vielen Kirchgängern angemahnte Innensanierung mit Elektroinstallationen, Heizung und Bänken noch nicht enthalten.

Zu einem Informationsabend sind die Gemeindemitglieder für Donnerstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr in das Pfarrheim eingeladen. Pfarrer Michael Storost wird die notwendigen Maßnahmen vorstellen.

Ebenfalls wird der Vorsitzende des Fördervereins zur Sanierung der Friedhofskapelle Gruol, Ortsvorsteher Otto Schneider, an diesem Abend mit dabei sein und von der erfolgreichen Arbeit des Fördervereins in der Nachbargemeinde berichten.

Ohne das Zutun der Pfarrgemeinde werde die Sanierung nicht umgesetzt werden können, deshalb werde die Gründung eines Fördervereins zur Sanierung der Pfarrkirche in Erwägung gezogen.