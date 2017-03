Rosenfeld Cannabis-Pflänzchen fleißig gegossen

Ja, er habe die Pflanzen gegossen und gedüngt, als sein Cousin für mehrere Wochen in Südamerika gewesen sei, räumte er vor Gericht ein. Ab und zu habe er auch was geraucht. Damals. Jetzt fasse er kein Gras mehr an. Er sei verheiratet, seine Frau sei schwanger.

Auch die 30-Jährige gab zu, die Pflanzen ein paarmal gegossen zu haben. Sie habe dabei "kein gutes Gefühl gehabt", habe auch versucht, den Bruder von der Sache abzubringen. Es sei ein heißer Sommer gewesen, den Pflanzen sei es nicht gut gegangen. Bei 42 Grad müsse man zweimal am Tag gießen.

Von den Cannabis-Pflanzen im Rosenfelder Stadtwald wollen beide nichts gewusst haben.

Beide beteuerten, den Mann und die Frau, die von der Überwachungskamera der Polizei bei der illegalen Plantage im Wald erfasst worden waren, nicht zu kennen. Obwohl es eine gewisse Ähnlichkeit gebe, seien sie das auf keinen Fall gewesen. Das nahm ihnen der Staatsanwalt nicht ab. Der Mann auf dem – zugegeben schlechten – Polizeifoto trage zwar eine Brille und sei nur im Profil erfasst, aber die Frisur und die Statur seien nicht zu verkennen. Ein anthropologisches Gutachten könnte den Beweis liefern.

Aber so weit sollte es nicht mehr kommen. Die Chat-Protokolle der Angeklagten über SMS oder Skype und die Laptop-Auswertung des abwesenden Haupttäters klangen stellenweise zwar verdächtig.

Etwa, wenn der abwesende Bruder und Cousin sich erkundigte, wie es "unseren Ladys" denn gehe. Oder wenn die Schwester aus dem Italien-Urlaub den Bruder fragte: "Wie geht’s meinen Pflanzen?" Und wenn von dem ein oder anderen Verkauf und ausstehenden Zahlungen die Rede war. Oder von dem Stoff, der schimmlig war, der aber richtig "reinhaute". Aber letztlich gab es keinen handfesten Beweis – und auch keinen Grund, ein teures Gutachten in Auftrag zu geben.

Tatsache ist: Bei der Durchsuchung des Wohnhauses des Haupttäters waren getrocknete Marihuana-Blüten "in nicht unerheblichen Mengen" gefunden worden. Mit acht Prozent THC sei die Qualität allerdings "nicht überragend" gewesen.

Schließlich verständigten sich Gericht, Verteidiger und Staatsanwalt auf das niedrige Strafmaß für die beiden Angeklagten. Auch, weil die 30-Jährige von BAföG und Kindergeld für ihre beiden Kinder lebt und ihr Lebensgefährte nicht viel verdient. Und weil der 25-Jährige mit seiner eigenen Firma in diesem Jahr gerade mal 3000 Euro Umsatz gemacht hat.