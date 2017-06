Rosenfeld Brittheimer erklimmen Gipfel im Ostallgäu

Von der Kenzenhütte ging es bis zum Roggentalgraben, bevor der Gipfelgrat der Hochplatte in Angriff genommen wurde. Nach dem obligatorischen Gipfelfoto stiegen die Brittheimer zum nächsten Gipfel, der Krähe. Aufgrund von lästigen Fliegen hielt man sich nur kurz am Gipfel auf und machte sich gleich auf den Weg in Richtung Tegelberg, dem Tagesziel.

Am zweiten Tag startete die Gruppe bei schlechten Wetterbedingungen vom Tegelberg in Richtung Bleckenau, dem Mittagsziel. Als die Wanderer nach einem kurzen Gewitterstop bei einem 400 Jahre alten Baumstamm an der Bleckenau, ehemaliges Jagdhaus von Ludwig II., ankamen, wurde die erste Rast des Tages eingelegt. Kurz nach 12 Uhr führte die Tour in den Wolken in Richtung Säuling weiter, zuerst recht steil und in vielen Serpentinen über einen schönen Waldpfad hinauf bis unter die steilen Wände mit dem hellen Hauptdolomit, dann weiter auf etwa gleicher Höhe hinüber zum Säulinggipfel.

Als die Sonne die Wolken nach oben trieb, konnten die Bergwanderer endlich einen Blick auf die berühmten Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein mit der Marienbrücke genießen. Vom Einstieg bis zum Gipfel des Säuling wurde es steiler. So musste zuerst über eine kurze Leiter und über die Felsen mit Hilfe von Stahlseilen geklettert werden, bevor die Gruppe endlich am Gipfel ankam.