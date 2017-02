Rosenfeld Brittheim hofft auf neues Baugebiet

Rosenfeld-Brittheim. Im vergangenen Jahr hat sich der Ortschaftsrat laut Dreher zu sechs Sitzungen getroffen und 28 Tagesordnungspunkte in öffentlicher Sitzung sowie acht in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. Dreher nannte auch Baumaßnahmen. Entlang des Kindergartenzauns am Bürgerhaus wurde der Grünstreifen mit Rasengittersteinen belegt. Der Parkplatz und der Weg beim Bürgerhaus wurden asphaltiert. In der Lochenstraße wurde der Gehweg verlängert und erhielt eine Asphaltdecke.

Die Sanierung der Friedhofsmauer war nach dem Urlaub geplant. Doch musste die Baufirma nach Angaben des Ortsvorstehers den Termin auf das Frühjahr 2017 verschieben. Das Hauptthema waren beim Baugebiet Turmstraße zwei Varianten, eine mit sechs und eine mit sieben Bauplätzen, für welche sich der Ortschaftsrat einstimmig entschied. Dreher hofft, dass sich der Gemeinderat in der Sitzung im März dem Brittheimer Votum anschließt, so dass die Erschließung der Bauplätze sowie der Bau des Fußwegs und der Parkplätze stattfinden können.

Ein weiteres Thema war und ist das schnelle Internet. Mit dem Netzbetreiber pepcom GmbH sollen auch die Brittheimer im März oder April eine Breitbandversorgung mit 50 Megabit pro Sekunde für jeden Haushalt erhalten.