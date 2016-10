Ein großes Spalier hat es für Stephanie und Alexander Knaisch nach der kirchlichen Hochzeit in Heiligenzimmern gegeben. Empfangen wurde das Brautpaar von den Horga-Hexa, wo beide der Hexengruppe angehören. Nach dem Durchgang unter den Hexenbesen ging es durch die Schläuche der Feuerwehr. Der Bräutigam gehört der örtlichen Wehr seit beinahe 20 Jahren an. Die kirchliche Hochzeit feierte Diakon Peter Hipp. Foto: May