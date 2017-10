Rosenfeld Brand: Haus in Leidringen geht in Flammen auf

Rosenfeld-Leidringen - In der Nacht zum Donnerstag ist in der Paradiesstraße in Leidringen ein Wohnhaus lichterloh in Flammen aufgegangen. Die vier Bewohner konnten sich rechtzeitig retten und kamen mit einer Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser. Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz.