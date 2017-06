Rosenfeld-Bickelsberg. Auf den Vereinsausflug am Samstag freuen sich viele TSV-Mitglieder und -Freunde (einige Plätze im Bus sind noch frei – kurzfristige Meldung möglich). Die Ausflügler starten um 8.30 Uhr am Friedhofsparkplatz. Um nicht in ein morgendliches Tief zu fallen, gibt es bei einer Frühstückspause Getränke, Brezeln und Kuchen. Gegen 11 Uhr werden die Teilnehmer den Münsterplatz in Freiburg erreichen. Auf dem Samstagsmarkt können die Ausflügler flanieren. Ab 12 Uhr bietet Jürgen Dannecker eine Stadtführung an. Um 13.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer im "Biergarten Feierling" zum Essen, Trinken und Beisammensein. Anschließend wird der Schlossberg bei einem Spaziergang erobert. Nach der Rückfahrt ist gemütlicher Ausklang im Gasthaus "Unser Lamm".