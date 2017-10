Rosenfeld Besichtigung vor den Regularien

Zuerst wurde die Firma Josef Wochner besichtigt. Der holzverarbeitende Betrieb, der derzeit 50 Mitarbeiter beschäftigt, stellt überwiegend holzbeschichtete Leergehäuse für Wand- und Standuhren, Lautsprecherboxen, Tresore, Schmuckkästen und Schränke her.

Danach fand die Sitzung im Feuerwehrgerätehaus statt. Helmut Brösamle ging auf die zurückliegende Hauptversammlung in Melchingen ein. Kritik übte er dagegen an der mangelnden Teilnahme der Kommandanten, insbesondere im Zusammenhang mit den Ehrungen für 50-, 60- und 70-jährige Mitgliedschaft. Danach wurden die Termine für 2018 festgelegt. Neben Versammlungen und Sitzungen ist eine Fahrt in die Schweiz zur Besichtigung des Kernkraftwerks Leibstadt geplant.

Kreisbrandmeister Stefan Hermann berichtete von verschiedenen Neuerungen im Feuerwehrwesen und der Übergabe des neuen Einsatzleitwagens (ELW2) des Landkreises. Mit dem Dank an Raumschaftsvertreter Klaus Schellhammer für die Organisation ging die Herbstsitzung zu Ende.