Rosenfeld Bernd Buk übernimmt beim SVH

Jedoch sieht der neue Vorsitzende noch einiges zu tun im sportlichen Bereich der ersten Mannschaft: Zwar sei die Kameradschaft intakt, doch müsse der Klassenerhalt in der Kreisliga A unbedingt gesichert werden. Bernd Buk dankte Klaus Schaitel, der kurzfristig als Trainer die erste Mannschaft übernommen hat und mit großem Einsatz versucht, den Abstieg zu verhindern. In der neuen Saison 2017/18 wird dann als Spielertrainer Tobias Silberhorn die Mannschaft übernehmen. Nach einem weiteren Co-Trainer wird gerade Ausschau gehalten. "Die Mannschaft muss zusammenbleiben und zusammenhalten", so Bernd Buk; offen sei man auch für neue Spieler. Das Ziel müsse es sein, so Buk, sportlich weiter nach vorne zu kommen.

Bernd Buk ermunterte weiter in der Versammlung, dass die Leistung im Mittelpunkt stehen müsse und jedermann kritikfähig sein sollte. "In unserem SVH muss wieder eine positive Stimmung einziehen", so die abschließenden Worte des neuen Vorsitzenden.