Rosenfeld Beim Spiel geht es um die Wurst

Für die Narrenzunft ist die Erhaltung von Tradition und Brauchtum eine Verpflichtung. So gehört schon seit Jahren das Silvesterbaatschen zur jährlichen Veranstaltungsreihe der "Harzklumpen" dazu. Das Zunftheim füllte sich mit mehr als 50 Teilnehmern. Für Zunftmeister Mario Dettling war es das letzte Mal Baatschen unter seiner Leitung: Im Frühjahr wird er bei der Generalversammlung sein Amt zur Verfügung stellen.

Die Regeln sind auch Neuankömmlingen schnell zu vermitteln. Eine Eins bringt 100 Punkte. Auch eine Sechs ist anstrebenswert und zählt mit 60 Punkten. Die weiteren Würfelaugen bringen die entsprechende Punktzahl, und zählt man die Summe aller drei Würfel zusammen, so kann der beste und schlechteste Wurf in einem Durchgang ermittelt werden. Jeder Spieler kann maximal drei Mal würfeln, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Bis der Tauschpreis von einer Brezel zusammenkommt, in diesem Jahr lag die Latte bei 3,50 Euro, zahlt der Spieler mit dem kleinsten Würfelergebnis einer Spielrunde in die Tischkasse ein. Wenn es darum geht, wer das Neujahrsgebäck bekommt, zählt das beste Ergebnis. Werden spontan drei Einsen gewürfelt, so darf der Spieler seine Mitspieler zu einer Runde einladen.