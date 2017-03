Rosenfeld Bei Gewerbeschau ist alles vertreten

Mitten im Geschehen ist auch der Edeka-Koch-Markt mit Angeboten wie Ernährungsberatung, regionalen Lebensmitteln und erlesenen Weinen. Der Lehner-Fachmarkt ist an beiden Tagen geöffnet.

Ihr neues CNC-Bearbeitungszentrum stellt die Fensterbaufirma Leopold am Sonntag, 2. April, der Öffentlichkeit vor und informiert über Einbruchschutz an Fenstern und Türen, Haustechnik und Fördermöglichkeiten. Das neue Gebäude der Firmengruppe Jetter ist an beiden Tagen zu besichtigen. Die Schreinerei Stegmüller lädt ebenfalls ein.

Auf dem Gelände der Fischermühle sorgt der Biomarkt b2 für Bewirtung. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich über die Firmen Helixor und Wala und deren Produkte zu informieren. Das "Immenlädle" des Imkerverbands Mellifera steht offen. Dort ist der Naturschutzbund Nabu zu finden.

"Rund um den Hund" und "Rasen und Garten" sind zwei Schwerpunktthemen der Klostermühle Heiligenzimmern. Mayer Parkett lädt im "Fabrikle" in seine Ausstellungsräume ein.

Zum Ausklang des Samstags spielt die Band "Me and the heat" ab 18 Uhr bei der Firma Jetter.

Eine Autogrammstunde gibt der HBW-Handballer Sascha Ilitsch am Sonntag ab 15 Uhr bei Auto-Holweger. Bei der Firma Leopold wird Jannik Hausmann am Sonntag ab 14 Uhr erwartet.

Ein Bus pendelt an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr zwischen den vier Veranstaltungsorten.

Mehr Informationen unter www.rosenfeld-live.de