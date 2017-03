Rosenfeld Bei Anglern zieht Normalität ein

Insgesamt leisteten die Vereinsmitglieder 793 Arbeitsstunden am Teich. 150 Stunden arbeitete Erich Stehle. Ein Fischkalender wurde vom Verein erstellt und wiederum in der Grundschule verteilt. Marcus Türk kündigte ein Jedermannsfischen am Karfreitag an. Im Rahmen einer Mitgliederwerbeaktion werde auf die Aufnahmegebühr verzichtet.

Auf ein ruhiges Jahr blickte Kassierer Klaus Wagensommer zurück und verwies auf ein Plus in der Vereinskasse. Das Geschehen im Vereinsausschuss hielt Schriftführer Bernd Thiel fest. Den derzeitigen Stand im Teich schilderte Gewässerwart Tobias Türk. "Aktuell gibt es einen sehr guten Fischbesatz", so Türk.

Sehr aktiv sind die Jungfischer im Verein. Jugendleiter Christian Schellhammer erzählte von Umweltaktionen und Ausflügen. Der Weiherbach wurde von Unrat gesäubert. Mehrmals ging es zu befreundeten Vereinen, um gemeinsam zu angeln.

Ortsvorsteher Rolf Kotz zollte große Anerkennung für die geleistete Arbeit und freute sich mit den Anglern, dass die Bauarbeiten am Teich abgeschlossen wurden. Er lud zum Umwelttag am 25. März ein.

Bei den Wahlen gab es einige Veränderungen. Marcus Türk wurde als Vorsitzender bestätigt. Auf Stellvertreter Heinrich Seeger folgt Hermann Stehle. Kassierer bleibt Klaus Wagensommer. Nachfolger von Schriftführer Bernd Thiel wird Samuel Bisinger. Gewässerwart bleibt Tobias Türk, und auf Beisitzer Benjamin Noe folgt Erich Stehle. Jugendwart bleibt Christian Schellhammer. Bei den Kassenprüfern bleibt Rudolf Binder im Amt, während Hans Hofmockel Heinrich Seeger im Amt folgt.