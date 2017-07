Rosenfeld Beeindruckt von starker Präsenz

Miriam Dorsch studierte in Trossingen Schulmusik mit Hauptfach Violine. Im September 2014 übernahm sie die musikalische Leitung des Kirchenchors Leidringen. Weil sie nach den Sommerferien ein Studium in Freiburg beginnt, ist es ihr nicht mehr möglich, den Chor zu leiten. Sie hat jedoch an der Musikhochschule in Trossingen schon kräftig die Werbetrommel für den Leidringer Chor gerührt, so dass es nach den Sommerferien mit der Nachfolge nahtlos weitergehen kann, wie bei der Verabschiedung betont wurde.

Pfarrerin Zizelmann-Meister hielt fest, sie habe bei Dorsch von Anfang an das Gefühl gehabt, sie und der Chor gehörten zusammen. Deren starke Präsenz habe sie beeindruckt, und es sei auch sehr schön gewesen, dass Dorsch immer wieder Kommilitonen zur musikalischen Bereicherung mitgebracht habe. Zizelmann-Meister und Emilie Etter im Namen des Chors bedankten sich bei Miriam Dorsch für ihre geleistete Arbeit und überreichten Geschenke.