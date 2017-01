Rosenfeld Baermann ist Bogensportler des Jahres

Turnierleiterin Ute Penske erläuterte die Verhaltensregeln. Viele Pfeile wurden auf die in 18 Metern Entfernung stehende Scheiben abgeschossen. Diese hatten einen Durchmesser von 40 bis 80 Zentimeter.

Insgesamt knapp 20 Bogensportler waren zum Wettkampf gekommen. Darunter befanden sich die Jüngsten mit sieben Jahren, Sportler aus der Schüler-Klasse C und Teilnehmer aus der Altersklasse. Gezielt wurde mit verschiedenen Bogenarten wie Recurve, Langbogen und Compound. Nach mehreren Durchgängen stand der Sportler des Jahres in der Bogenabteilung fest. Martin Baermann erzielte die meisten von 600 möglichen Ringen. Sein Name wird nun auf einer Erinnerungstafel eingraviert, welche den Vereinsraum ziert. Seit 2003 wird diese Tafel geführt und jeweils der beste Sportler des Jahres eingetragen. Der Gewinner des vergangenen Jahres war Klaus Eichmüller.

Ute Penske bedankte sich am Ende bei allen Teilnehmern und kündigte das 3D-Sonnwendturnier für den 17. und 18. Juni an. Ebenfalls werden acht Heiligenzimmerner an der Landesmeisterschaft am 21. und 22. Januar in Ditzingen teilnehmen, so viele wie noch nie aus Heiligenzimmern.