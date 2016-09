Rosenfeld Auto erfasst jungen Radfahrer

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 20 Uhr in der Straße Brechete. Der Junge war mit seinem Fahrrad aus der Schulstraße gekommen und fuhr über den abgesenkten Bordstein in die Straße Brechete ein. Den Verkehr um sich herum beachtete der Junge nicht, weshalb er einen in Richtung Ortsmitte fahrenden Personenkraftwagen übersah und mit diesem zusammenstieß.

Der VW Passat erfasste den Jungen frontal, in der Folge glitt der Bub über die Motorhaube und fiel dann auf die Straße. Dabei wurde er, obwohl er keinen Helm trug, nur leicht am Kopf verletzt. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.