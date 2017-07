Wie aus alten Büchern Kunstwerke entstehen, hat Edeltraud Fischer (Mitte) bei ihrer Orimoto-Ausstellung in der Stadtbücherei Rosenfeld gezeigt. Viele erfuhren am "Besonderen Samstag", wie man aus einem alten Buch ein Dekorationsobjekt gestalten kann. Aufgrund des großen Interesses bleibt die Ausstellung bis zum Mittwoch, 26. Juli, in der Stadtbücherei und kann zu den gewohnten Öffnungszeiten angesehen werden. Foto: Gummels