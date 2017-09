Rosenfeld Auf Surfbrett in die Gastronomiewelt

Rosenfeld. Siggi Lechler und Martin Eberhard, die beiden Betreuer des "GastroMobils", sind täglich in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Ihr Bus rollt auf Schulhöfe, so wie am Freitag vor die Gemeinschaftsschule in Rosenfeld, und wird bei Messen aufgestellt. Aber nicht nur Broschüren verteilen Lechler und Eberhard, sondern laden die Schüler auf eine interaktive Reise durch die Gastronomiewelt ein.

Eine Schülergruppe darf sich in die Kino-Lounge setzen und sieht ein Video über die Gastronomie und ihre Berufe. Die anderen steigen auf ein Surfbrett und beantworten durch dessen Bewegungen Quizfragen. Im Bus lassen sich Gewürze erraten.

Die große Attraktion ist eine Art Fahrstuhlkabine: Jede Etage bietet ein Gastro-Erlebnis und führt um die ganze Welt – das Ganze garniert mit Soundeffekten. Immer zwei Schüler spielen gegeneinander. Wer möchte, kann ein Selfie machen, das dann auf eine Postkarte gedruckt wird.