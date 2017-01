Rosenfeld Auf den Spuren des Reformators

Rosenfeld. So hat Christine von Wagner in Täbingen schon Vorträge über die Frauen in der Reformationszeit gehalten und sich mit der Frage befasst, welche Möglichkeiten Frauen zu jener Zeit hatten und wie sie die Reformation prägten. Bekanntestes Beispiel ist Katharina von Bora, die Ehefrau Martin Luthers. Zwar sei der Kreis der Zuhörer klein gewesen, berichtet von Wagner, es seien aber zahlreiche Fragen gestellt worden.

In Isingen haben schon mehrere Lesungen aus dem Buch "Mord und Gloria – Tatort Kloster Denkendorf" stattgefunden, welche die Reformation in Württemberg und die jeweiligen Jahrhundertfeiern 1617 bis 1917 beleuchten.

Mit dem theologischen Hintergrund der Reformation befassen sich die Referate der Bibelwoche vom 24. bis 26. Januar an drei Abenden jeweils ab 20 Uhr im Täbinger Gemeindehaus unter dem Titel "So sind wir nun evangelisch!" Christine von Wagner wird erläutern, worin die Aktualität von Luthers Theologie besteht, und dazu Bibeltexte zitieren und die Zuhörer zum Austausch anregen. Den Abschluss bildet ein Familiengottesdienst am Sonntag, 29. Januar, ab 10 Uhr in der Karsthans-Kirche.