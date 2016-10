Rosenfeld Auf dem Weg in die Zukunft

2014 erweitert die MAFU Systemtechnik GmbH am Standort Rosenfeld durch den Neubau einer Halle die Produktionsfläche um 1500 Quadratmeter. Zusätzlich konnte am Standort Rottweil die MAFU Sauter Mechanik GmbH die Produktionsfläche um 600 Quadratmeter erweitern. 2015 rundete der Erwerb der Koch GmbH & Co. KG aus Engstlatt, ein modern ausgestatteter Fachbetrieb für die Präzisionsbearbeitung von Edelstahl, heute MAFU Koch Edelstahldrehteile, die MAFU- Unternehmensgruppe mit einem weiteren Spezialisten ab.

Doch nicht allein die gebündelte Kompetenz der einzelnen Unternehmensbereiche mit zusammen mehr als 200 Jahren Erfahrung machen den weltweiten Erfolg der MAFU-Unternehmensgruppe aus. Ausschlaggebend sind die hervorragend qualifizierten und motivierten Mitarbeiter, die, so Ralph Lehleuter, die Basis und die Summe allen Erfolgs seien.

Besondere Aufmerksamkeit werde dabei auf einen wertschätzenden Umgang der Geschäftsleitung mit den Mitarbeitern gelegt. Ein speziell auf die MAFU-Unternehmensgruppe zugeschnittenes Motivationskonzept "in sechs Schritten vom Mitarbeiter zum Mit-Unternehmer" über die Stufen Mitwissen, Mitdenken, Mitlernen, Mitverantworten, Mitbesitzen und letztendlich Mitgenießen als logische Konsequenz bindet die Mitarbeiter laut Lehleuter erfolgreich in das Unternehmen ein.

Doch all dies ist nur mit einer konsequenten Ausbildungsstrategie zu erreichen. Der Stellenwert der Ausbildung in den unterschiedlichsten Bereichen genießt bei der MAFU-Unternehmensgruppe absolute Priorität. Überdurchschnittlich gut ausgestattete Ausbildungsplätze bilden die Grundlage für die hohe Qualität der Ausbildung in den technischen als auch kaufmännischen Ausbildungsberufen.