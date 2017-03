Rosenfeld Arbeit und hoher Spaßfaktor

Der MSC beteiligte sich an den beiden Leidringer Volleyballturnieren, veranstaltete einen Erste-Hilfe-Kurs und stellte Helfer für das Jubiläumsfest der Trachtengruppe. Die traditionelle Radtour wurde aufgrund des schlechten Wetters in eine Wanderung umgewandelt. Der alljährliche Kartlauf in Balingen lief wieder routiniert und unfallfrei ab; erfreulicherweise blieben auch ein paar Pokale in Leidringen. Beim Kartfahren für Jedermann und beim Grillfest für alle Helfer hatten die Teilnehmer viel Spaß.

Dann stand auch schon der Leidringer Markt vor der Tür. Bei herrlichem Wetter zog es viele Besucher in den Ort. So hatten auch die Vereinsmitglieder viel zu tun, um die Gäste zu bewirten.

Auch Zeitnahme gehört dazu