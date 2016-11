Rosenfeld Antwort auf drei große Fragen des Lebens

Mit Lobpreis-Liedern begrüßte die JuGo-Band die Gäste in der proppenvollen Halle. Danach führten die Jugendlichen mMit einem kurzen Anspiel an das Thema des Abends heran: Ein "Maskenverkäufer" freut sich über sein gut laufendes Geschäft: "Es kommen immer mehr Leute zu mir. Scheint so, als wolle niemand mehr sein wahres Gesicht zeigen", sagt er.

Viele seiner Kunden sind zufrieden mit ihren Masken. Allerdings gibt es immer wieder auch welche, die sich beschweren, dass das wahre Gesicht unter der Maske verkümmere – eine kritische Betrachtung des Umstandes, dass im Leben in unterschiedlichen Umgebungen unterschiedlichste Rollenerwartungen herrschen und bedient werden.

Referent Andy Kögl, Jugendmissionar beim CVJM Dettingen, erzählte in seiner Predigt davon, wie er zum Glauben fand und welche Idee ihn damals im Hinblick auf Identität faszinierte: "Jesus wusste, wer er ist: der Sohn Gottes." Gott spreche auch den Menschen zu: "Ihr seid meine geliebten Kinder." Für die Antwort auf die Frage "Who am I?" bedeute das, dass der unumstößliche Teil der Identität das Geliebtsein von Gott sei, so Kögl.