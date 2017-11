Rosenfeld Anstrengend und anregend zugleich

Rosenfeld. Anstrengend, aber auch anregend seien die Veranstaltungen im Gedenkjahr gewesen, sagt beispielsweise die Leidringer Pfarrerin Ulrike Zizelmann-Meister. Dem "Kirchenvolk" sei vermittelt worden, was Reformation sei, so die Pfarrerin. Sie berichtet von gutem Besuch bei den meisten Veranstaltungen, von interessanten Ideen und hebt besonders die Predigtreihe in den Kirchen des Kleinen Heubergs hervor. "Sehr gut gefallen" hat ihr, dass am Reformationstag, 31. Oktober, viele ökumenische Veranstaltungen stattgefunden haben.

"Manchmal zu viel Luther", so bringt Zizelmann-Meister ihre Haltung zur Personalisierung und Fixierung auf den Reformator auf den Punkt. Kritisch steht sie auch dem "Merchandising" der Reformation gegenüber: Dem Playmobil-Luther kann sie noch etwas abgewinnen – "einen haben wir einer Mitarbeiterin geschenkt" –, aber gar nichts hält sie von "Luther-Kaffee": Dieses Getränk habe es zur damaligen Zeit gar nicht in Europa gegeben. "Eine tolle Sache" sei hingegen das Luthermahl gewesen.

"Für jeden ist etwas dabei gewesen", sagt ihr Ehemann und Kollege Holger Zizelmann. Er beschreibt das Gedenkjahr als "Spielwiese für Pfarrer und Ehrenamtliche". Beim Glaubenskurs sei das Interesse groß gewesen, so Zizelmann. Die Kirchengemeinde Leidringen/Rotenzimmern begab sich auf den Spuren Luthers zu ihrer Partnergemeinde nach Thüringen, besuchte die Ausstellung auf der Wartburg und erkundete Erfurt.