Rosenfeld Amerikaner auf Spurensuche

Beverly und Larry Wehrheim kamen über den großen Teich und verbanden eine Deutschlandrundreise mit einem zweitägigen Besuch in Leidringen und Umgebung. Sie besichtigten den Ort mit Kirche, Friedhof, Kindergarten, Kleiner-Heuberg-Halle, Vogtshof und natürlich auch das Heimatmuseum, von dem sie sehr angetan waren. Dann ging es weiter in die Altstadt von Rosenfeld, die ihnen auch sehr zusagte. Am Nachmittag fand dann im Leidringer Gasthaus Sonne ein Familientreffen mit rund 20 Verwandten aus nah und fern statt. Roland Holweger präsentierte in einem Vortrag seine Forschungen über die beiden Familien.