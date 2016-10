Rosenfeld Altes Wasserkraftwerk ist wieder zum Leben erweckt worden

Die Talsperre ist in ihrer Bauweise einmalig in Deutschland. Sie wurde in den Jahren 1922 bis 1925 erbaut, um Strom für die Bewohner und die Industrie von Vöhrenbach zu erzeugen.

Das Kraftwerk wurde 1969 stillgelegt und blieb in diesem Zustand bis 2006. Von 2006 bis 2007 wurden die Staumauer und das Kraftwerk saniert, das seit Ende 2007 wieder Strom aus Wasserkraft für die Region rund um Vöhrenbach erzeugt. Nach einer kurzen Pause mit Wanderschnaps, Kaffee und ein paar Süßigkeiten am Rande der Staumauer begaben sich die Wanderer auf den zweiten Teil der Wanderung. Dabei wurde noch eine Rundwanderung auf dem Uferweg um den zur Linachtalsperre gehörenden Stausee gemacht.

Zum Abschluss fuhren die Wanderer nach Furtwangen zum Kolmenhof und zur Quelle der Breg, welche eine der beiden Donauquellen darstellt und mit der Brigach, der zweiten Donauquelle, bei Donaueschingen zusammen läuft und somit die Donau bildet.

Nach dem Abschluss im Kolmenhof und dem Besuch der Breg- und Donauquelle ging ein gelungener und schöner Wandertag zu Ende.