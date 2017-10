Rosenfeld Alter Nussbaum ist nicht zu retten

Die Netze BW bekommt einen Platz für eine Umspannstation in der Grünfläche am Ende der Stichstraße zugewiesen.

Bedauern äußerten Bürgermeister Thomas Miller und die Planer, dass sie den Wunsch eines Mitbürgers nicht erfüllen können. Dieser wollte, dass der alte Nussbaum auf seinem Nachbargrundstück nicht gefällt wird. Doch steht dieser Walnussbaum genau auf der Trasse der Stichstraße. Der Baum sei auch kein geschütztes Naturdenkmal. Klaus May und Hans Leidig regten an, ersatzweise einen neuen Nussbaum zu pflanzen. Drei Bäume sollen am Rand des kleinen Neubaugebiets gesetzt werden. Die Bauherren bekommen eine Liste mit Baum- und Straucharten, die sie pflanzen können.