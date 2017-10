Ein Raub der Flammen ist ein Haus mit angebauter Scheune in der Paradiesstraße in Leidringen geworden. Um 0.52 Uhr wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag alarmiert und rückte mit zehn Fahrzeugen und rund 100 Angehörigen aller sechs Abteilungen an. Schon auf der Anfahrt waren die Flammen zu sehen. Die Feuerwehr baute eine Riegelstellung auf. Die vier Bewohner konnten sich mit Rauchvergiftungen ins Freie retten. Ein Angehöriger beschreibt ihren Gesundheitszustand als "soweit gut". Am Donnerstag wurde das einsturzgefährdete Haus abgesperrt. Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Hertle