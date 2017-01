Rosenfeld Abteilung hat 92 Termine bewältigt

Bei der Hauptversammlung ging er auf 13 Einsätze, drei Ausschusssitzungen, vier Gruppenübungen, fünf Zugübungen, elf Übungen der Abteilung, eine Übung mit dem Kindergarten, je eine Alarmübung mit Brittheim und mit der Abteilung Rosenfeld sowie zwei Übungen auf der Atemschutzstrecke in Sulz ein. Mehrfach rückten die Feuerwehrleute wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen aus, so unter anderem zur Firma Blickle, der Turn- und Festhalle und der Stadtbücherei in Rosenfeld, zur Klostermühle in Heiligenzimmern und zur Firma Wala in der Fischermühle. Sie leisteten Hilfe nach Verkehrsunfällen, etwa zwischen Rosenfeld und Bickelsberg.

Neben Übungen standen auch Termine wie die Verbandsversammlung, Feste, Teilnahme an Fahrzeugeinweihungen und Wanderungen im Kalender. Zudem besuchte Sven Jerger den Truppführerlehrgang und den Maschinistenlehrgang. Außerdem nahmen Stefan Ade, Robin Haage und Samuel Ziegler an einem Atemschutzlehrgang teil. Des weiteren besuchte Thomas Wahlheim einen Gruppenführerlehrgang. Ebenso ist Julia Fuoß und Thomas Rauch von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übergetreten.

Aus der Kinderfeuerwehr ausgetreten sind: Oliver Bosert, Tom Jerger und Micha Schneider. Neu dazu gekommen sind: Nico Etter und Björn Ziegler. Aus der Jugendfeuerwehr ausgetreten sind: Jonathan Denk, Sebastian Erbrich, Maximilian Mauthe und Kai Ziegler. Hermann Ott wechselte von der aktiven Wehr in die Altersabteilung. Somit gehören 30 Aktive, elf Jugendfeuerwehrleute, sieben Mitglieder der Kinderfeuerwehr und 14 Mitglieder der Altersabteilung zur Wehr.