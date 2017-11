Rosenfeld Abschied vom Althergebrachten

Rosenfeld. "Völlig am Anschlag" sei die Kämmerei, so Bürgermeister Thomas Miller: Die EDV-Hardware im Rathaus sei ausgetauscht worden, das Finanzwesen werde auf eine SAP-kompatible Software umgestellt, und zugleich arbeite man an der Umstellung vom kameralistischen Haushaltswesen auf NKHR, auch Doppik genannt, die Kurzform von "Kommunale doppelte Buchführung in Konten".

Dennoch nahm sich Bühler Zeit, in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausführlich die Grundzüge der Doppik zu erläutern. Nach einem 2009 erlassenen Gesetz war der Umstieg auf das NKHR ursprünglich bis 2016 geplant, doch 2013 wurde die Übergangsfrist bis 31.Dezember 2019 verlängert. Das bedeutet: Ab 1. Januar 2020 müssen alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg das neue System anwenden. Der Grundgedanke des NKHR ist "intergenerative Gerechtigkeit": Der Ressourcenverbrauch einer Periode muss vom Ressourcenaufkommen gedeckt sein. Aufgaben wie die Erfassung sämtlicher Werte des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Stadt sind bereits erledigt. Diese gehen als Aktiva und Passiva in die Eröffnungsbilanz ein, die ähnlich wie bei Unternehmen aufgebaut ist.

Aus drei Komponenten besteht laut Bühler der künftige städtische Haushaltsplan: dem Ergebnishaushalt mit Aufwendungen und Erträgen, dem Finanzhaushalt mit Ein- und Auszahlungen, also dem Geldverkehr, sowie der Bilanz.