Rosenfeld 720 Jahre Mitgliedschaft kommen zusammen

Hans-Georg Irion erläuterte die vielen Kassenbewegungen des 197 Mitglieder starken Vereins. Durch ein Defizit im vergangenen Jahr schmolz das Geldvermögen etwas ab.

In einer Diashow von Schriftführer Michael Baumann und Bernd Hengsteler wurden die Mitglieder in die Traumwelt von Natur und Berge mitgenommen. Personen von acht bis 80 Jahren nahmen an den Wanderungen teil. Es gab Senioren- und Frühwanderungen, Touren im süddeutschen Raum oder auch Skiausfahrten in das Montafon und Hochgebirgstouren in die Dolomiten. Die bestbesuchte Tour war die Stadtführung in Rottweil mit dem ehemaligen Ortsvorsteher Rudolf Hugger mit mehr als 50 Teilnehmern. Nicht immer schien bei den Wanderungen die Sonne, aber die Stimmung litt darunter nicht.

Ortsvorsteher Jürgen Dreher lobte den Verein als Bereicherung für Brittheim. Er dankte für die Unterhaltung der Wanderwege und die Pflege der Wacholderheide.