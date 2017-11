Einen Almabtrieb gibt es am Samstag, 11. November, in Bickelsberg zu verfolgen. 70 Rinder des landwirtschaftlichen Betriebs von Wilhelm Sülzle werden von der Häsel auf den Sülzlehof getrieben. Wie in den vergangenen Jahren wird das Spektakel stattfinden. Start ist gegen 13 Uhr. Zaungäste können den Weideabtrieb entweder in der Dorfmitte oder entlang der Strecke verfolgen. Danach besteht die Möglichkeit zur Einkehr im Gasthaus "Unser Lamm". Archiv-Foto: May