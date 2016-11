Rosenfeld 40 Jahre alt und nach wie vor noch richtig fit

"Das ist etwas Besonderes, wenn eine Gruppe 40 Jahre Bestand hat", sagte der Vorsitzende in seinem Grußwort und gratulierte den aktiven Turnerinnen zu ihrem Jubiläum. Sein Dank galt Melitta Bisinger, die 1976 die Abteilung ins Leben gerufen hatte, und Wilma Stehle als erster Übungsleiterin.

Mit einem Geschenk bedachte Hafner Maria Schrenk und Ursel Leute, die von der ersten Stunde an dabei waren und bis heute keine Gymnastikstunde verpassen, was eine tolle Leistung sei. Der Vorsitzende dankte der Gruppe für ihren wertvollen Beitrag beim Bewirten des Sportheims und lud dann zum geselligen Umtrunk ein. Dabei erinnerten sich die fitten Frauen zusammen mit Melitta Bisinger nicht nur an die vielen Übungsstunden, sondern auch die geselligen Events, wie die jährlichen Ausflüge, an die Fasnetsumzüge, als sie immer eine eigene Fußgruppe stellten, oder an ihre Auftritte bei den Sportlerbällen.

Heute hat die Gruppe etwa 20 Teilnehmerinnen. Gaby Lupold aus Rosenfeld leitet seit fast 30 Jahren alle 14 Tage die Damengymnastik. In der jeweils anderen Woche werden die Frauen von Beatrice Abraham aus Haigerloch trainiert. Dabei wird die Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft und Funktionalität nach neuesten Erkenntnissen geschult. Auch in Spielen oder mit dem Einsatz verschiedener Geräte wie Stepper, Pezzi-Ball und Hanteln wird dies angewandt. Karola Fechter ist aktuell die Organisatorin der Heiligenzimmerner Gruppe, die offen für neue Turnerinnen ist. Geübt wird immer dienstags in der Turnhalle, entweder ab 19.30 oder 20.15 Uhr.